Sin definir retorno de actividades ante contingencia en Querétaro: Salud

Querétaro, 16 Abril 2020.- La directora de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Estatal, Martina Pérez Rendón, informó que sólo dos municipios del estado de Querétaro estarían en posibilidades de poder regresar de forma gradual a sus actividades a partir del 17 mayo.

Esto de acuerdo con el comportamiento epidemiológico del Covid-19.

“Y de manera en cuanto al análisis del comportamiento epidemiológico es probable que algunos municipios pudieran regresar, no a la normalidad, no puede ser que ya todo el 17 de mayo, no puede ser en un 100 por ciento, tiene que ser de forma gradual”, apuntó.

En ese sentido, explicó que algunos municipios podrían regresar el 17 de mayo a sus actividades normales, pero gradualmente; aunque, aclaró que dependerá de un análisis que harán sobre el comportamiento epidemiológico.

“Después de todo este tiempo de aislamiento, de sana distancia, de cuidarnos, mantenernos en casa, regresáramos de manera súbita a la normalidad, todo lo que habíamos hecho se perdería”, apuntó.

De esta forma, consideró que se podría iniciar en los municipios que no tengan casos confirmados, ni sospechosos a Covid-19; actualmente solo Landa de Matamoros y San Joaquín se encuentran en ese supuesto.

“No puedo decir en este momento si el 17 de mayo algunos municipios regresarán a esa normalidad parcial, porque tenemos que hacer el análisis del comportamiento y de aquí a esa fecha, pueden suceder muchas cosas; si así fuera, serían los que no tienen casos positivos o que no han detectado casos sospechosos”, resaltó.

No obstante, Pérez Rendón, apuntó que esta decisión se tomará de manera colegiada entre la Secretaría de Salud Estatal, el Comité Técnico y el Gobierno del Estado.

“Ir evaluando en qué momento podríamos ir liberando algunas actividades para que regresaran de una manera parcial a sus actividades”, subrayó.

La directora de Servicios de Salud Estatal, recordó que la jornada de distanciamiento social se extenderá también hasta el 30 de mayo en el estado de Querétaro.