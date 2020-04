Municipio de Querétaro advierte que no hay permisos para eventos masivos

Querétaro, 16 Abril 2020.- El Secretario de Gobierno del Municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, reiteró que no se autorizará llevar a cabo eventos masivos de ninguna fecha, en el marco de la contingencia sanitaria por el COVID-19, ni se permitirá la venta de boletos.

Esto, luego de que circulara en redes sociales la promoción de un evento del grupo de pop denominado Matute, quien tendría una fecha agendada para el 11 de julio, en el Centro de Congresos de Querétaro.

En este sentido, el funcionario municipal recalcó que desde el pasado mes de marzo se cancelaron los eventos programados para marzo, abril y mayo, para evitar la propagación del COVID-19.

“Debemos ser prudentes, responsables y en este momento no estamos aceptando, ni siquiera aceptando trámite alguno para eventos públicos masivos de la naturaleza que sean, ni graduaciones, ni eventos musicales, teatrales o religiosos”, explicó.

Destacó que no existe la certeza de las fechas en las que podría reactivarse la realización de espectáculos masivos en la capital, por lo que hizo un llamado a los empresarios a ser responsables.

“Respecto a las fechas, no sabemos, podemos tener conjeturas, pero no sabemos. El área de espectáculos no va a recibir en este momento ningún trámite para permiso de espectáculos o eventos, hasta en tanto no determinen las autoridades de salud federales y estatales que estamos en la fase de salida de riesgos”, comentó.

Afirmó que se dictaminaron actas circunstanciadas de los eventos que fueron suspendidos temporalmente para la aplicación del boleto adquirido para otra fecha; o bien, la cancelación total del espectáculo.

Reportó que hasta el día de hoy no ha existido quejas por parte de ciudadanos por no recibir la devolución de algún boleto o por la cancelación de los eventos.

Casillas Gutiérrez admitió que no se puede levantar una sanción para los promotores y organizadores del mencionado concierto, debido a que no elementos para asegurar la venta oficial de los boletos.