Competencia desleal de tiendas de autoservicio en Querétaro: CANACO

Querétaro, 16 Abril 2020.- El presidente en Querétaro de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, denunció competencia desleal por parte de las tiendas de autoservicio, al continuar vendiendo todo tipo de productos, incluyendo aquellos considerados como “no esenciales” por parte del gobierno federal.

En este sentido, adelantó que ingresará un escrito a las autoridades estatales y federales, para solicitar la limitación de la venta de diversos productos, y solo continuar con los esenciales.

“Queremos hacer un fuerte llamado, estamos analizando que las tiendas de autoservicio, o tiendas grandes que venden todo tipo de productos están trabajando y vendiendo todo. Es una competencia desleal, porque a todo el comercio local se le está pidiendo el cierre”, lamentó.

Señaló que estas condiciones no se observan en las tiendas de conveniencia, por lo que el llamado no abarca a este sector comercial, sino a las empresas integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Además, el líder empresarial lamentó que al momento continúan en la incertidumbre sobre la información necesaria para aplicar a los apoyos anunciados por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que están pendientes de la información que consiga la Confederación de Cámaras de Comercio, en relación con las reglas de operación de los créditos a las MiPyMes por hasta 25 mil pesos.

“En mi gremio no hemos recibido o percibido que haya llegado este tipo de créditos. No hemos tenido conocimiento, no nos han dado las bases como organismo empresarial. No nos han considerado tampoco en este sentido. Vamos a seguir insistiendo”, manifestó.