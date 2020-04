Cardi B asegura que su vida corre peligro tras mostrar su apoyo a Bernie Sanders

Cardi B reveló durante un enlace en vivo en su cuenta de Instagram, que luego de que el pasado martes mantuviera una charla con Bernie Sanders, misma en la que criticó fuertemente a Donald Trump, ahora teme por su vida y la de su familia.

La cantante aseguró que a raíz de ese encuentro virtual con Bernie han comenzado a sucederle cosas extrañas, y ante el temor que esto le ocasiona, decidió contárselo a sus seguidores.

“Desde que estoy haciendo estos videos en vivo… ¿cuándo ha pasado eso?… desde que hago estos videos en vivo ¿Por cuánto tiempo ha estado pasando esto?… jamás. Ahora de repente mi transmisión se queda sin sonido, no lo sé, me estoy asustando, me está dando un poco de miedo, porque a mi esposo no le gusta cuando me pongo a hablar de política, él realmente lo odia porque eso lo pone paranoico, porque últimamente mi Instagram se está poniendo borroso y sin sonido, así de la nada, lo juro por mi hija,,, en el nombre de Cristo no estoy mintiendo, en el nombre del Señor y por mi hija que no miento, eso me parece rarísimo, lo juro”, contó.

Posteriormente, Cardi lanzó una advertencia: “Dios no lo quiera, si algo me pasa a mi o a alguien de mi familia se van a enterar quién fue y por qué… esta mier** huele muy rara, muy extraño. Que raro que después de que salí en vivo con Barnie mi trasmisión se queda sin sonido”.

El video ha provocado gran controversia en la red, pues mientras algunos respaldan los temores de la artista, otros no dan crédito a sus declaraciones, y recordando su pasado, no creen posible que algo en su contra pueda suceder.

Video: