Trabajadores indígenas sin apoyo económico ante la contingencia por COVID-19

Indígenas no artesanos sin recibir apoyo económico para subsistir en periodo de cuarentena

Pascual de Jesús González, presidente nacional del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas (MPCOI) habló para NotiPress y expresó la preocupación en las comunidades indígenas ante la vulnerabilidad en que se encuentra el sector debido a que el apoyo propuesto en la CDMX sólo está pensado para indígenas artesanos y deja fuera de cualquier apoyo a todas aquellas familias no son artesana como obreros, trabajadoras del hogar y en actividades como la venta de fruta, dulces, venta en tianguis, albañiles, limpia vidrios, muebleros.

El presidente de la organización expresó que se ha entregado una petición donde solicitan apoyo a toda la población: “Queremos hacer un llamado para que exista una política social y alimentaria para las familias resguardadas, porque dependen de la venta de sus artesanías o actividades que realizan, así también, puedan recibir medicamentos y atención médica”.

Aunque señala que los artesanos indígenas estarían recibiendo un apoyo por parte del gobierno de la Ciudad de México por mil 500 pesos, otros sectores quedan vulnerables. Debido a esta preocupación han entregado su solicitud a la presidencia de la república, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Bienestar y a la presidenta de la Cámara de diputados.

Entre las demandas del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas se encuentra que:

“El gobierno pueda tener un programa emergente para que los pueblos indígenas de nuestro país porque son los más marginados. Este año hubo un recorte muy fuerte a los pueblos indígenas, por lo que pedimos al presidente pueda apoyar a los pueblos ante esta crisis”, señaló.

Según cifras del censo intercensal realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el año 2015, en la Ciudad de México existían 784 mil personas que se asumen como integrantes de un pueblo indígena, mientras que a nivel nacional 25 millones de personas se reconocen como indígenas, quienes mayoritariamente carecen de acceso a servicios de salud, alimentación y agua.

Dentro de su comunidad indígena existen ya tres casos confirmados de contagio por COVID-19, que pudieron haberse contagiado en alguna feria de expoventas, hasta el momento se encuentran resguardados en sus casas para evitar la propagación y se están recuperando, agrega Pascual González.

“Estamos preocupados porque toda esta población no puede tener ingresos, la está pasando muy difícil, porque además dependen de la venta de sus artesanías y actividades diarias, por eso pedimos el apoyo de alimentación de estas familias que están resguardadas”, compartió el presidente del MPCOI, además agregó que dentro de la misma población quedan en mayor vulnerabilidad madres solteras, niños discapacitados y personas de la tercera edad.

Hacen un llamado al gobierno federal para que establezca un Programa Emergente de Apoyo Alimentario, el cual contemple una canasta básica, productos de limpieza y un kit de salud mientras dure la contingencia, como parte de la justicia a los pueblos indígenas, en apego al mecanismo de expertos de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Después de la declaratoria de emergencia por causa de fuerza mayor, actividades económicas no indispensables se han visto afectadas como el caso de la población de las comunidades indígenas, que son obreros, trabajadores del hogar, traductores, vendedores, boleadores, limpiavidrios, albañiles, o cualquier otra actividad no artesana hasta el momento no cuenta con un estímulo directo para apoyar la falta de ingresos o alimentación, mientras dure el tiempo de confinamiento.