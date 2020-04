Querétaro, 15 Abril 2020.- Esta mañana, en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 1 de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, trabajadores del área médica y administrativa del extinto Seguro Popular, ahora denominado Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, se manifestaron por presuntos despidos injustificados.

Luego de que dieron a conocer que el 15 de abril concluía su contrato de tres meses con la instancia estatal, y se les prometiera ser reintegrados a la nueva institución nacional o refrendados en la SESEQ, se les ha notificado que no serán recontratados.

Una de las inconformes, Beatriz Tovar García, comentó que se les cito en la jurisdicción para el pago de su quincena, pero al terminar su contrato laboral, se han quedado sin empleo.

“A nosotros ya no se nos va a dar continuidad en el contrato laboral, por el hecho de que las autoridades comentan que no nos van a seguir contratando porque no se realizó el decreto de la extinción del Seguro Popular aquí en Querétaro”, explicó.