Mujeres indígenas exigen apoyo ante problemas económicos generados por contingencia

Guadalajara, Jal. Las mujeres representantes de comunidades indígenas en Jalisco denunciaron barreras tecnológicas y falta de criterio en los programas estatales de apoyo al empleo para comerciantes afectados por la pandemia del CODIV-19.

Hay quienes intentan las medidas de confinamiento pero hacerlo no es tan fácil como se nombra, porque el aislamiento no es lo mismo para todas las personas.

Desde que inició la campaña “Quédate en Casa” hay quienes no están en las mismas condiciones para enfrentarse a la falta de ingresos como ocurre con los pueblos indígenas de la Zona Metropolitana de Guadalajara que significa una población de 200 mil personas y 800 mil en todo el estado.

Colectivos indígenas representados por mujeres explicaron en entrevista los efectos del COVID-19 en su comunidad, como lo hace Marisa Velázquez Ramírez, de la cultura Mazahua, del colectivo de pueblos y comunidades indígenas de la Zona Metropolitana de Guadalajara

“En el caso de los colectivos, la mayoría nos dedicamos al trabajo informal y también de las comunidades indígenas somos parte de las trabajadoras y trabajadores del hogar, en el caso de las trabajadoras del hogar las mandan sin goce de sueldo, muchas incluso han sido despedidas. … siempre somos de los grupos más vulnerables”, señaló Marisa.

El gobierno de Jalisco presentó el “Programa estatal de apoyo al empleo”, sin embargo, las comunidades indígenas reclaman que no se consideran las barreras tecnológicas a las que se enfrentan como las describe Juana Facundo Rodríguez, de la Cultura Otomí de la comunidad de Santiago Mexquititlán en Querétaro.

“Para registrarnos muchos no pasan de segundo nivel, que es el que le llegue la contraseña, muchos no saben leer y escribir, no cuentan con la tecnología necesaria para el pre registro. Entonces, sí es muy difícil. Por eso, la petición al señor gobernador para que se abra una plataforma para la comunidad indígena que no contamos con esa tecnología”.

Intentan estar en el aislamiento, pero no es tan fácil como lo cuentan algunas personas en las redes sociales señaló Juana Facundo.

“En el colectivo de comunidades indígenas, vendemos artesanías, teníamos eventos previamente programados pero a causa de todo esto se nos canceló esto. Muchos seguimos laborando en casa pero ya no lo podemos comercializar”.

Los colectivos indígenas expusieron su problemática y enviaron un pliego petitorio al Gobierno de Jalisco, Marissa Velázquez contó que hasta el momento no han obtenido respuesta:

“no hay respuesta porque nos siguen pasando al enlace, cómo hacerlo si hay personas que no saben ni leer, el día de ayer conversando con un compañero de origen mazahua, él ya fue a la última entrevista, al último filtro para acceder al apoyo económico y le dijeron que le iban a llamar para decirle”.

Los colectivos de comunidades indígenas están dispuestos a insistir en la necesidad de que se hagan cambios a la forma de aplicar a los apoyos, en medio de la contingencia se organizan.

Las mujeres indígenas tienen un papel clave en hacer que las demandas de la comunidad lleguen al gobierno estatal. Ahora, esperan que se atiendan esas peticiones, de lo contrario, consideran medidas más severas para visibilizar a la comunidad indígena en espacios urbanos que aunque quieran cuidarse y protegerse el aislamiento los afecta más que a otras comunidades.