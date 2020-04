Sector agropecuario se mantiene activo en Querétaro pese a COVID-19

San Juan del Río, 13 Abril 2020.- El director de Desarrollo Rural y Agropecuario de Querétaro, Luis Alberto Muñoz, dio a conocer que este sector se mantiene activo ante la contingencia por el COVID-19, mediante programas de apoyo a los productores.

Dijo que uno de los programas más importantes tiene que ver con brindar Atención Pecuaria, con el propósito de cuidar la salud tanto de los animales, como de los productores.

Contempla la vacunación, desparasitación y vitaminación de los animales, por lo que se beneficia a alrededor de 700 productores al año, con la vacuna de 11 mil animales.

Mecanización agrícola es otro de los programas fundamentales, en el cual se tiene 25 tractores al servicio de 67 comunidades.

Comunicó que las medidas de seguridad sanitarias y sobre todo de bioseguridad, fueron adoptadas desde el primer momento de la contingencia, sobre todo cuando el contacto con los productores sigue, ya que lamentablemente en su área parar no es una opción.

“La actividad primaria no puede parar porque somos encargados de la producción del alimento, pero es importante que transmitamos el mensaje de que se cuiden, de que, si no tenemos porque salir, no hay que salir”, opinó Luis Alberto.