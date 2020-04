Suman 273 muertes por COVID-19 en México

México, 11 Abril 2020.- José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, confirmó que hasta este sábado, en México se han reportado cuatro mil 219 casos positivos de COVID-19 y 273 fallecimientos.

El funcionario federal detalló que también se han registrado 21 mil 277 casos negativos y nueve mil 983 mil sospechosos, cuyo estado de salud se definirá en las próximas 24 horas. Asimismo, se han analizado a 35 mil 479 personas.

Agregó que los adultos mayores siguen reportando la mayor carga de enfermedad grave. Por lo que hizo un llamado a que este grupo etario atienda a la Jornada Nacional de Sana Distancia.

“Sigue invitando a las personas en grupo de riesgo, ya sea por la edad o las comorbilidades, a resguardarse al menos durante este tiempo que sabemos que habrá un aumento importante de casos”, indicó.

Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que las personas con mayor riesgo de complicaciones deben recibir atención médica de inmediato, debido a que su salud puede empeorar de manera rápida.

“Quien está en el grupo de alta probabilidad de contagiarse debe tener una mayor atención (…) Este grupo de personas no debe esperar para ser evaluado médicamente. En cambio, las personas que no tienen riesgo pueden esperar y, en su mayoría, no necesitar atención médica”, explicó.

Por último, Alomía Zegarra indicó que la Ciudad de México es hasta ahora la entidad con más de mil casos confirmados. Además, el nivel de mortalidad de la enfermedad es de 0.21 por ciento, mientras que el de letalidad es de 6.47 por ciento, aunque la cifra cambia dependiendo del estado. AGENCIAS