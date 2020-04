UAQ participa en estrategias para apoyar en contingencia por COVID-19

Querétaro, 9 Abril 2020.- La rectora de la Universidad Autonoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, aseguró que la comunidad universitaria ha participado activamente en desarrollar estrategias que permitan apoyar a la sociedad durante esta contingencia por el COVID-19.

La mujer que encabeza la máxima casa de estudios queretana, argumentó la importancia de retirar a los jóvenes internos de las áreas de la salud, señalando que fue a petición de familias de los estudiantes.

Asimismo, aseguró que se tomó la decisión luego de un consenso con las autoridades de salud, y que la UAQ fue de las últimas universidades que realizó esta acción.

“No fue una decisión unilateral. Charlamos muchísimo con las autoridades de salud. No sacamos a los estudiantes de golpe porque genera un colapso en las instituciones de salud. Sin embargo, dada la contingencia, no existen las condiciones para que los chicos puedan seguir trabajando en los hospitales, pues cualquier persona que no tenga síntomas puede ser portadora”, manifestó.

Añadió que los estudiantes que no trabajaban en áreas “calientes” de atención al COVID-19, estaban en riesgo al no contar con el equipo necesario para evitar el contagio.

Sin embargo, destacó la voluntad de los universitarios de colaborar en esta pandemia desde muchas otras trincheras, donde de manera creativa han generado proyectos de apoyo a la sociedad y a la comunidad universitaria.

Celebró proyectos como las pruebas de tamizaje molecular que se ha desarrollado para la detección de personas portadoras, con sede en la Clínica del Sistema de Salud Universitario de Santa Rosa Jáuregui.

Además, resaltó la voluntad de chicos universitarios de desarrollar mascarillas de protección y de prevención del contagio.

El grupo de estudiantes y docentes de la Escuela de Artes y Oficios, por medio del donativo del grupo textil Carolina Performance, confecciona 30 batas quirúrgicas reutilizables, para la protección de personal médico que participa en el protocolo de investigación Universitario.

Celebró la campaña de donación de víveres y recursos para el apoyo a estudiantes con familias vulnerables económicamente en el marco de esta contingencia.

Asimismo, la Facultad de Psicología ha dispuesto líneas telefónicas para la atención de personas que necesitan el apoyo a nivel emocional, en el marco del aislamiento obligatorio.

Advirtió que existen muchos proyectos más por parte de universitarios que abonarán a la mitigación de los efectos colaterales del coronavirus.