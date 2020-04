“Chicharito” reprocha que le paguen millones y a los que buscan la cura del covid-19 nada

Aunque Javier “Chicharito” Hernández esta pasando una de sus mejores etapas en su vida personal, el futbolista no dudó en cuestionar el modelo capitalista que rige el mundo, asegurando que le sorprende que él pueda ganar millones solo por jugar futbol, mientras que los médicos y científicos que buscan la cura del COVID-19 no ganan nada.

“Espero que esto regrese a la normalidad o que mejore nuestra realidad, ojalá que todas esas personas que están en unos niveles extremadamente altos puedan aprender de esto y haya menos desigualdad en todos los sentidos. Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y que la gente que trata de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no está ganando nada, económicamente hablando”, comentó en entrevista con Sofía Niño de Rivera.

A pesar de que la pandemia ha detenido la práctica de futbol en el mundo, “Chicharito” aseguró que esta pausa le ha caído como anillo al dedo, pues ahora puede disfrutar de su familia luego de su mudanza de Londres a Sevilla y a Los Ángeles.

“Para mí, Sarah y Noah, esta estabilidad nos viene chingonsísimo, estuvimos moviéndonos muchísimo… Noah tiene nueve meses y por fin está agarrando el ritmo del sueño. Algo que tenemos en mente es disfrutar lo que sea, el aislamiento es colaboración, siento que estoy haciendo algo para ayudar a la gente, al mundo, para tratar de aplanar la curva y salgamos de eso”.

Por último, el mexicano manifestó que gracias a que ha trabajado mucho, es que ahora se puede dar el lujo de parar sin tener ninguna preocupación económica.

“Tengo la suerte que me chingué durante mucho tiempo y lo sigo haciendo, ahora puedo parar por algún tiempo y no me preocupa mi estado de vida, vivir mi día a día. Obviamente extraño el futbol, extraño entrenar, pero trato de no apegarme a eso, no depende de mí decir si iniciamos, jugamos o entrenamos, trato de aceptarlo. Claro que me jode a ratos, me despierto y me gustaría agarrar el coche e irme al entrenamiento, pero no está en mí”, declaró.

Video: