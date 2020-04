Actriz denuncia al director Carlos Marcovich de violencia y acoso sexual

El reconocido director de cine Carlos Marcovich se encuentra inmiscuido en tremenda polémica luego de que la actriz Alejandra Haydee lo denunciara públicamente por violencia y acoso sexual.

La artista que ha participado en programas unitarios como ‘Lo que callamos las mujeres’ y ‘A cada quien su santo’, contó en entrevista para el programa Ventaneando diversos detalles del acoso del argentino de 57 años, luego de que este la invitara a formar parte del elenco de la cinta ‘El Hotel’.

“Se empieza la película, me habla que ya consiguió el presupuesto y viajo a playa del Carmen y en Playa del Carmen me dice que si quiero el personaje todavía que entonces tengo que acceder a tener una relación con él, por lo cual le dije que no y entonces me dijo ‘sino quieres el personaje pues no se puede hacer nada’, entonces dije perfecto, entonces vuélame a México”.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí: “Me vuelve hablar, (me dice) ya se arregló todo, discúlpame, y me vuela de vuelta, al volar de vuelta me dice ‘no tienes el personaje inicial, pero tienes otro personaje’, y entonces le dije no acepto y de ahí empezó el acoso por email, whats, por Messenger, todo el tiempo diciéndome que era una put*·, que era una prostituta, que era una perra”.

Tras el incidente Alejandra decidió tomar cartas en el asunto. “La delegada de la ANDA me apoyo y me dijo ‘lo que tú quieras hacer lo hacemos’ y hable con Felipe Nájera y se metió una demanda porque no me quiso pagar mis honorarios y no solamente a mí, le debe a Fernanda Romero, le debe a Fátima Molina, esa noche golpeo a Silverio Palacios, traía un relajo este señor. Sus mensajes continuaban, eres una tal por cual, tú me gustas, yo te quiero, yo ya no le contestaba porque ya no tenía caso”.

Lamentablemente, el tema no paró ahí, y la semana pasada la situación empeoró para Haydee. “El viernes por la noche me mandó un mensaje para que viera la película, pasaron dos años y medio en que yo no tuve contacto con el señor, y le dije muchas gracias, pero no me interesa verla, no estoy en la película cómo para qué quiero verla, y entonces volvió a decir que era yo una put*, una prostituta, que todas las actrices somos una mier** que en México somos sumisos, que somos tontos, que nos dejamos y se reía de mí.. me decía ‘Ve al ministerio público, ve para que se rían de ti, quien te va a creer, yo soy Marcovich, y tú eres una actrizucha que apenas va empezando, ¿qué vas hacer?’.

Por último, la actriz confesó que decidió hacer público su caso para que otras mujeres alcen la voz y no permitan que sigan pasando este tipo de casos. “Salieron muchas actrices que han tenido también acoso laboral y de genero de este sujeto. Incluso la ANDA tiene unas conversaciones con él, la demanda que tiene la ANDA Marcovich se ríe de ella y dice que por supuesto no va a pagar nada y que son unos tontos, pinc*** mexicanos”,