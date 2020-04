Propuestas y recomendaciones para las pandemias, con desigualdad

Son diversos y de enorme riqueza los planteamientos que se han generado en torno a la crisis de salud y de economía que hoy se vive a nivel nacional, como internacional. Todos coinciden en considerarlas inéditas y de magnitudes todavía díficil de estimar, otra coincidencia muy importante es: impostergable un giro de 180 grados, no se puede regresar a lo que se llamaba “normalidad”.

Dentro de los Organismos Internacionales participantes están: ONU, OIT, OMS y desde luego la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En el país están las propuestas del grupo político El Barzón, del Partido Morena; una propuesta más allá de lo laboral signado por los más importantes Sindicatos del país, bajo la denominación importante de:

“Organizaciones de la mesa para el díalogo Laboral”, así como a propuesta de un destacado grupo de intelectuales (economistas la mayoría), entre los que se encuentran: Rolando Cordena, Mario Luis Fuentes, Ing. Cuathémoc Cárdenas, Saúl Escobar, Norma Samaniego, entre otros.

Las recomendaciones de la Cepal, son de particular relevancia porque están dirigidas a la problemática que se vive en América Latina. Su presidenta Alicia Bárcenas está al frente de estas recomendaciones, que en síntesis son:

-Es necesario un estímulo fiscal de un monto suficiente para apoyar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos.

-Es necesario garantizar el suministro ininterrumpido de bienes esenciales, en particular productos farmacéuticos, equipos médicos, alimentos y energía.

-Debe asegurarse el acceso universal a las pruebas y a la atención médica a todos quienes lo necesiten. El gasto en salud en este momento es prioritario.

-Es necesario reforzar los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones (tenemos seis de cada diez trabajadoras sin protección social, una de las mayores carencias del país).

-Deben ampliarse los programas no contributivos como las transferencias directas de efectivo a los más vulnerables, las prestaciones por desempleo, subempleo y autoempleo, el crédito sin intereses a las empresas para el pago de salarios y los aplazamientos del pago de préstamos.

-Debe prestarse apoyo inmediato a los trabajadores de las mipyme, los de bajos ingresos y los del sector informal

Son importantes los aplazamientos de pagos de hipotecas y alquileres, así como otras exenciones, para evitar una crisis de vivienda y las ejecuciones hipotecarias de empresas.

Se debe considerar medidas como no cobrar las cuentas de agua, luz e Internet a personas de bajos ingresos durante la duración de la pandemia. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales. (Cepal)

En términos generales estas recomendaciones del Organismo Internacional coinciden con los planteamientos de los documentos referidos para el país y son en su gran mayoría acciones urgentes, priva la prioridad de salvar el mayor número de vidas, pero también la sustentabiidad de la economía, particularmente la de los grupos de menores ingresos.

También se tiene en la mira salvar el aparato productivo, lo que haya que salvar, algo contemplado en el documento de los especialistas a que se hizo mención.

Como es lógico la producción de alimentos tiene un nivel de prioridad importantísima, ahí es muy clara la postura del Barzón, dice:

“Tenemos la gran oportunidad de invertir y constituir un sistema de salud no para la coyuntura, sino para el país que queremos en un futuro.

También se requiere fortalecer el ingreso de los campesinos y el desarrollo productivo de la agricultura familiar con esquemas de aseguramiento en respuesta al cambio climático, como inundaciones o sequías; se deben aplicar precios de garantía y ampliar la compra gubernamental de productos del campo para garantizar el abasto a las urbes, y acabar con los grandes comercializadores que son los que elevan los precios de los productos en las ciudades. Urge aprobar medidas para ordenar la informalidad del empleo en las ciudades”

Díficilmente se puede estar en desacuerdo, la cuestión estará en el ¿cómo? La terrible marca de la desigualdad -de toda índole- que se vive en el país obliga a tomar medidas o acciones bajo esa premisa, Zepeda Patterson lo ilustra muy bien: en junio próximo no es la misma situación la de un sobreviviente de Alemania, obrero que vivió todo ese tiempo resguardado en su casa, recibiendo 100 por ciento de su salario, un buen salario.

En cambio un albañil mexicano llegará a junio (si llega), viviendo de milagro, sobreviviendo muy mal física y económicamente, él y su familia (Jorge zepeda Patterson. “Y del sexo, mejor ni hablamos”. Sinembargo, 5/abr/2020).

La problemática laboral no es poca cosa, cuarentena y desempleo prácticamente han sido sinónimos, pese a su ilegalidad y a que la Secretaría del Trabajo puso asesorías para aclarar diferencias entre empleadores y trabajadores o trabajadoras.

Pero ya es público y con evidencia que cientos de trabajadores o trabajadoras están sin sueldo, como también es cierto que las pequeñas y medianas empresas no pueden sostener una planta laboral sin ingresos y pagando sueldos, ya no digamos por meses, ni siquiera un mes (no es el caso de Alsea).

Las “interpretaciones” de la Ley Federal del Trabajo están a la orden del día y aunque no se ha reconocido oficialmente es un hecho que en varias empresas están en paros técnicos: trabajan 3 o 4 días a la semana y ese es el salario que cobran, y lo que pueden consumir familias enteras.

Para colmo la reforma laboral es muy joven, su proceso de instrumentación se puede fracturar. Pobreza, pobreza, pobreza y recesión. Pandemia económica, reconoce el Banco de México.

La propuesta Sindical de un Pacto Nacional para poder hacer frente a estas mega pandemias (económica y de salud), reviste la mayor importancia, para todos los agentes económicos.

Las estimaciones de los pre-criterios para 2021 de la SHCP, son hoy más que nunca “estimaciones muy cambiantes”. No sólo dependerán del comportamiento de la economía nacional, también de la pandemia de salud. Y ni que decir de los sucesos de los próximos tres meses en Wall Street, la Comunidad Económica Europea y del gigante ganador: China

Los empresarios encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial, han solicitado privilegios fiscales, al respecto hubo una importante declaración de la Presidenta de Cepal: “Nosotros no recomendamos necesariamente exenciones de impuestos. Lo que sí, prórrogas en países donde la tasa tributaria es muy baja”. (Alicia Bárcenas (Cepal), periódico La Jornada 4 abril 2020).

Generalmente esa era la fórmula más socorrrida en caso de crisis (crisis de los empresarios). Se logró un compromiso importante, la Iniciativa Privada participará en 61 proyectos de infraestructura que implica la erogación de 254 mil 990 millones de pesos, faltará mucho más.

La propuesta del Presidente se resume en: “mayor inversión pública para el desarrollo, empleo pleno, honestidad y austeridad republicana”.

O muere el capitalismo salvaje, o muere la civilización humana: The Washington Post (3abr2020).