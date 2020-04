Tips para no pasarla tan mal en cuarentena

La crisis por COVID-19 ha hecho que muchas personas permanezcan en casa para evitar propagación del virus y saturar nuestro sistema de salud.

Aunque parece que estar en casa (con nuestras necesidades básicas cubiertas) resulta algo muy agradable, con el paso de los días se resiente el aislamiento.

¿Por qué el aislamiento nos afecta mucho?

El cambio de la rutina siempre afecta a todos por igual. Además si cuentas con vida social activa, te verás con mayor malestar.

La inactividad física y aislamiento representan predictores de depresión.

Por eso aquí te doy algunas recomendaciones que pueden llegar a servirte para no pasarla tan mal en la cuarentena. Porque si, lo pasaremos mal, pero no tiene que ser una tortura.

1. Mantener rutina e irla cambiando poco a poco

Mantenerla te ayudará a destinarle tiempo a las cosas que te parezcan importantes y no resentir el cambio cuando volvamos a nuestros actividades del pasado. Eso te permite mantenerte activo y atento. Desde bañarte y vestirte, si bien no a la misma hora si no es necesario, es importante para indicar que es un día con actividades a realizar.

Bloquear tiempo para arreglo personal, limpieza, trabajo, alimentación,actividad física, ocio, convivencia en familia, espacio a solas.

2. Encontrar métodos más efectivos de optimizar espacios

Vas a estar en mismo espacio por quién sabe cuánto tiempo. Utiliza un poco de tu tiempo (tampoco exageres) para acomodarlo según la demanda temporal que necesites. Aprovecha para limpiar algunos lugares o desechar aquello que no tenga una función en tu vida.

Arreglar estanterías, limpiar, revisar aparatos, tirar papeles

3. Aprender algo nuevo

Desarrollar una habilidad requiere tiempo y constancia. Y esto no se trata de que tu salgas de la cuarentena siendo una super persona. Simplemente que empieces a cuidarte a ti mismo.

Un hábito es un modo de facilitarte la vida, pues lo haces de manera automática y sin mucho esfuerzo, Puedes utilizar esta oportunidad para iniciarlo.

Comer, cocinar, idioma, ortografía, ajedrez, maquillaje,leer, autofotografia.

Identificar emociones, diario terapéutico.

4. Acuerdos con familia

Estar todos en casa, con distintas personalidades, diferentes rutinas, diferentes relaciones entre ustedes ¿Qué puede salir mal? Para que no empeore la cuarentena, lo mejor es establecer acuerdos. Si se puede por escrito, mejor.

5. Haz actividades a solas que disfrutes (sin abusar)

Procurar actividades significativas asegura un buen estado de ánimo. Aún cuando no te sientas con muchas ganas de hacerlo. Trata de hacerlos moderadamente, para que no te satures y te quedes sin actividades que sean reforzantes: Videollamadas con otros, mirar videos, no hacer nada, dibujar, escuchar musica.

Si no puedes solo, pide ayuda profesional.