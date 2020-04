Apoya Iniciativa Privada al Gobierno de México, afirma López Obrador

México, 7 Abr (Notimex).- En lo general, la Iniciativa Privada ha expresado su apoyo al Gobierno de México, tras las medidas implementadas por el COVID-19, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina.

“Están expresando su apoyo al gobierno. Eso lo dejaron de manifiesto ayer en la conversación que sostuvimos. Les hablo de tres que participaron: Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea, entre otros que se denominan Grupo México o Ciudad de México”, resaltó.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal refirió que expuso a los empresarios el plan que se lleva a cabo por la contingencia sanitaria, y ellos “estuvieron de acuerdo”.

“Esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas. La conversación fue para agradecerles porque esos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedirlos aun cuando están en casa”.