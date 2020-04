Colocan túneles sanitizantes en central de abastos de Querétaro

Querétaro, 7 Abril 2020.- Después de que la Secretaría de Salud de Querétaro, informará que aumentó a 40 pacientes por coronavirus en el estado, además de seis personas hospitalizadas, decidieron tomarse medidas de prevención más especificas en unos de los lugares donde aún persisten las aglomeraciones: la central de abastos.

Fueron colocados túneles para desinfectar a quienes ingresen al lugar para mantener un acceso seguro y prevenir los contagios.

En los tres túneles de acceso, se les coloca un componente que permite tener un ingreso seguro y además de que cuentan con gel antibacterial en todos los puestos.

En total se gastará un promedio de 54 mil pesos mensuales a pagar por los tres túneles y se logró gracias a la renta de equipos en una empresa de Guadalajara.

Aunque se recomendó seguir las indicaciones de quedarse en casa, y no salir si no es necesario, la central de abastos sigue recibiendo a una cantidad considerable de personas por día y los túneles no garantizan que los visitantes puedan llegar a casa sin contagiarse.