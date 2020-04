Senadores del PAN convocan a MORENA a acuerdo nacional para economía

San Juan del Río, 7 Abril 2020.- El Senador Mauricio Kuri González, planteó la necesidad de un gran acuerdo nacional, mediante el cual se convoque a la unidad y se evite la división de los mexicanos.

Kuri González, propuso al grupo mayoritario de MORENA sumarse al acuerdo para buscar soluciones a la crisis económica y enfrentan juntos la pandemia por Covid-19.

“El momento por la crisis será cada vez más complicado y puede llegar una crisis muy grande a finales de este mes”, sostuvo en un video Kuri González.

Además, en oficios dirigidos a la JUCOPO, la bancada panista reiteró sus propuestas para enfrentar la crisis:

En materia económica:

1.- Ingreso Básico Universal de 3 mil 207 pesos mensuales, durante 3 meses, a quienes ganen un salario mínimo y a quienes trabajen por cuenta propia o que no cuenten con un empleo formal, cantidad equivalente a la línea de bienestar establecida por el Coneval

2.- Apoyar con 27 mil 500 pesos al mes, durante 3 meses, a microempresarios para pagar nómina y renta, y asegurar así que no habrá despidos, lo que beneficiaría a 2.5 millones de microempresas, y

3.- Aplazar, no cancelar, la declaración anual de impuestos

En el tema de salud:

1.- Reconvertir al Sector Salud, para contar con mayores espacios, con el fin de atender a los enfermos, y

2.- Reorientar el presupuesto federal para la compra de respiradores y equipo Covid-19, y dotar de mayor presupuesto a los estados para curar a los contagiados.

Además, reiteraron que el Congreso de la Unión debe seguir trabajando, atendiendo las recomendaciones de la OMS, sesionando de manera virtual para la toma de decisiones que esperan las y los mexicanos.