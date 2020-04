Mujeres indígenas de Chiapas desinformadas sobre coronavirus

Balasthe, Chis.- A la población indígena tzeltal de Balasthe, en la región de la selva Lacandona de Chiapas, no se les brinda informacion en su lengua materna sobre qué es el COVID-19 y cómo prevenir el contagio; si les llegara por escrito tampoco entenderían, porque la mayoría no saben leer ni escribir.

Quienes sí hablan español, unas 30 de 100 personas, saben por mensajes de televisión que sí mata y, que deben ir al doctor si hay síntomas, pero la Casa de la Secretaría de Salud está cerrada desde la cuarentena y cuando abre, no hay personal médico.

Hasta este jueves, Leonardo y Luis, dos de los cuatro hijos de la familia Vazquez López, enfermaron de gripa y fiebre. María Elena, su madre, no se afligió, los curó como siempre con una infusión de hojas cargadas de vitamina c que cortó de los cerros de su alrededor.

Algunos dicen que la pandemia no llega hasta estos bosques donde hay ríos limpios, gente sana porque se alimentan de lo que cultivan: maíz, frijol, chayote, cebolla y caña. “Nos curamos con hierbas y comemos huevos de nuestras gallinas, ante un desabasto no hay preocupación”, explican en entrevista.

Lizbeth Natividad Caballero Navarro, una de las jóvenes que puntualmente llega al Centro Integral de Desarrollo a fin de brindar información de programas sociales federales, aseguró que la comunidad no ha cambiado rutinas agrícolas, tampoco hay compras de pánico, ni gente con cubre bocas, ni con gel, “lo toman a la ligera, dicen que si de algo vamos a morir, saben cómo curar y qué comer”, explicó en entrevista mientras reía.

Ella es de la comunidad indígena Xinic, a la vuelta de Balasthe, donde también hay incredulidad de la pandemia y donde tampoco llegó información en su lengua materna de qué es y cómo prevenir. Las conferencias de la Secretaría de Salud han tenido su principal difusión en internet por medio de las redes sociales.

Para entrar y salir de Balasthe, hay que levantarse temprano, usar el poco transporte público para viajar media hora en carretera y el mismo tiempo en terracería hasta llegar al municipio de Ocosingo.

Mientras en la zona urbana están preocupados porque hasta este domingo el Secretario de Salud Estatal, José Manuel Cruz Castellanos, confirmó 25 personas enfermas por coronavirus, las personas habitantes de Balasthe prevén que en caso de emergencia tendrán que ir al Hospital Comunitario Básico de Ocosingo. Pero ahí, hay otros problemas con los que tendrán que lidiar.

Hospitales, insuficientes

El único hospital que cuenta con especialistas y enfermeras que podría atender a Balasthe y, a aproximadamente mil comunidades tojolabales y tzeltales en caso de presentar sospechas por coronavirus, únicamente tiene 20 camas y es básico comunitario.

Aunque hasta la semana pasada no había registro de enfermedades respiratorias, personal médico que prefirió omitir su nombre, aseguraron que ante un escenario de infectados, el directivo, Miguel Gonzáles Rodríguez anticipó enviarlos al ISSSTE -que sí tiene equipo pero carece de personal. Si se satura, deberán trasladarlos al Hospital Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez, a casi 6 horas.

Pero los 27 vehículos de las Caravanas de la Salud que podrían llevar a las y los pacinetes a la capital, no tienen gasolina y cuatro están con llantas ponchadas. En el nosocomio hay poca iluminación, dos ventiladores funcionado, cuatro especialistas, 17 Médicos Generales, 56 enfermeros.

El personal médico cuenta que también están en riesgo porque hasta el jueves pasado únicamente había 50 cubrebocas, ni gel, respiradores, caretas, botas, ni uniformes hospitalarios.

No es que en las comunidades indígenas no haya atención, lo hay, cada comunidad de Chiapas tiene casas de salud, centros y hasta promotores, lo que no hay son médicos, ni equipo hospitalario como sucede en Balasthe donde su Centro está cerrado desde la cuarentena.

“Sabemos estas condiciones pero nos dicen que no hay dinero… en ocasiones los indígenas traen a sus enfermos en hamacas, o los envuelven en trapos y amarran un palo para sostenerlos, afortunadamente hasta hoy no hay enfermos respiratorios, esperamos que esto siga así, expresó en entrevista un doctor.

Mientras, en las conferencias que ofrece el secretario de Salud, José Manuel Cruz, dice que sí hay suficiente equipo e informacion para los y las chiapanecos respecto a la pandemia.