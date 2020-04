Lila Deneken graba “señales” que aparecieron en playa de Baja California

Lila Deneken reveló a través de las redes sociales varias fotografías que tomó en la playa de Rosarito, Baja California, lugar donde se encuentra pasando la cuarentena preventiva por el covid-19.

La cantante provocó gran impacto entre sus seguidores, luego de mostrar las extrañas figuras que se formaron en la arena el pasado 5 de abril, a pesar de que existe toque de queda en aquella región y, por tal motivo, desconoce cómo es que se pudieron formar.

Junto a las imágenes en forma de pirámides y trazos lineales en la playa, la artista aseguró que una amiga le comentó que esos trazos se conocían como “mensajes de las Estrellas”.

A su vez, en entrevista para el programa “Todo para la mujer”, la también pintora relató: “en la noche estaba la marea alta, y me parece que hay toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana, y están patrullando todos los días, (las playas están) completamente cerradas y todos los días hay patrullas”.

Por último, la intérprete mexicana explicó: “Simplemente lo compartí porque en Facebook se me hizo algo muy bonito y en ese momento todo mundo esta en sus casas y unos estamos nerviosos, otros no y se me hizo algo muy bonito de compartir, no pensé que se iba a hacer todo este rollo que se fuera a los medios. Aunque no lo comprenso, siento, no sé, quiero pensar que es un mensaje para todos nosotros”.

Video: