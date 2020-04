Julio Preciado asegura que su operación es consecuencia de “vivir la vida loca”

Julio Preciado sigue recuperarse del trasplante de riñón al que se sometió a inicios de este año, y luego del acto de amor que recibió por parte de su hija Yuliana, quien le donó este órgano, es que el cantante ha reflexionado sobre su vida, asegurando que esto que vivió es consecuencia de “su vida loca”.

“He analizado cómo ha sido mi vida en los últimos años, y cómo la he vivido, creo que ha sido muy difícil, el vivir al ahí se va creo que me llevó a todo esto, el que yo soy más fuerte que todo, el yo puedo hacer todo, vivir una vida la verdad desenfrenada, porque ahorita los músicos, los músicos de ahorita se la llevan un poco más calmada, en la época que me tocó vivir a mí, vivíamos la vida loca… al máximo, entonces creo que es el precio también, en parte, que esta pagando Julio Preciado, pero creo que estoy en momento de recapacitar”, dijo el cantante en entrevista para el programa “Todo para la mujer”.

Posteriormente, el intérprete aseguró que ya pidió perdón a su familia, pero más que eso, sus hechos demostrarán lo arrepentido que está por algunas decisiones que tomó durante toda su vida.

“No hay más perdón que la familia vea el cambio verdadero, porque tu les puedes decir y jurar muchas cosas, pero creo que cuando se los demuestras con hechos creo que vale mucho más y lo toman mucho más en cuenta”.

Por último, Preciado contó que a pesar de la pandemia que se vive actualmente, por fin pudo salir a la calle.

“Tenía ganas de salir, la verdad, porque es muy difícil, voy con todas las medidas, voy con mi doctor a comprar frutas, verduras, me dijo ‘te voy a llevar ahorita al super, te voy a llevar a un super que está tranquilo’, la verdad que el encierro es muy difícil y comprendo a todas las familias de México por lo que están pasando, yo ya cumplí más de 100 días en encierro, es muy difícil”.