Ley Seca y cierre de empresas depende del dictamen de médicos: AMLO

México, 3 Abr (Notimex).- Al expresar que las “medidas draconianas” para frenar el avance del coronavirus deben analizarse, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que la aplicación de la Ley Seca y el cierre de empresas, para evitar la propagación del virus, debe ser valorada por los gobernadores atendiendo las instrucciones de los médicos.

“Ha habido polémica, en el caso de la Ciudad de México se decidió no mantener la llamada Ley Seca, en otros estados donde se ha establecido hay un poco de protesta, pero los gobernantes estatales han escuchado el sentir de la gente. Todos están al pendiete y buscar los equilibrios y escuchar a todos. Procurar que las medidas vayan dirgidas a evitar el contagio”, indicó.

El mandatario federal mencionó que desde el principio de la crisis, la postura de su gobierno ha sido “nada de toque de queda, nada de autoritarismo, todo por la razón y el derecho. No a medidas draconianas de dudosa efectividad para el propósito”.

Añadió qe lo improtante es “hacerles caso a los médicos. Si se pude en casa, en el domiclio, que ellos nos digan. Y estar pendienes de las recomendaciones (de los especialistas)”. Dijo que hay casos en los que resulta difícil cerrar plantas como las de producción de acero, pero la evaluación corresponde al sector salud.

“Se está haciendo una revisión minuciosa de los productos básicos de los que son esenciales y sobre todo de las plantas de las empresas que se consideran esenciales. Por ejemplo se habló que no se podían apagar los hornos para la produccion de acero, llevaría mucho tiempo el restablecimiento de una empresa”.

“Los que tienen la última palabra son los médicos y los especialistas, pero no tienen una actitud inflexible, aquí muchas veces el doctor Hugo López-Gatell ha hablado de que se cuide la parte económica y social”, dijo López Obrador.

Reafrimó que el objetivo principal es evitar la diseminación del coronavoris y las medidas están enfocadas a eso. “Lo que queremos es que no desborde la epidemia, hasta ahora ahí va horizontal. No se puede adelantar nada, no se puede decir que se logró el propósito de aplanar la famosa curva, pero sólo podrá hacerlo en unos días más”.

En ese sentido señaló que el anuncio de suspensión de la venta de bebidas embriagantes provocó que la gente se agolpara para comprarlas y eso perjudica la intención de evitar la diseminación del coronavirus.

“Que no se siga extendiendo el virus y se tiene que ir buscando eso, ese es el objetivo, me comentaban de un estado donde se anuncia que iba a haber Ley Seca y se llenan los supermercados para la compra de pánico de cervezas y se aglutina la gente va contra de mantener la sana distancia”.