Canaco no prevé desabasto de bebidas alcohólicas en Querétaro

Querétaro, 3 Abril 2020.- El presidente en Querétaro de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, no consideró que pudiera haber un desabasto grande en el rubro de cervezas o bebidas alcohólicas en Querétaro.

Comentó que muchos de los negocios, de manera ordinaria, se preparan con sus pedidos y el stock que tendrán en el periodo de Semana Santa, a pesar de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Asimismo, no consideró que este tema sea relevante en el marco de la emergencia sanitaria que vive la entidad.

“Van a parar los negocios no esenciales, hablando del alcohol, van a tener que parar, el tiempo que dure esta contingencia, y los saldos que tengan van a estar vendiendo. No lo estamos poniendo como algo prioritario, vamos a tener abastecimiento en ese sentido. Recuerden que venía Semana Santa, y muchos se preparan con un tiempo de anticipación con algún stock, pero no es tan relevante el tema del alcohol”, aseguró.

Por otro lado, el empresario apuntó que son 12 plazas principales agremiadas a la CANACO en Querétaro, mismas que tendrán que cerrar en los próximos días, por las disposiciones anunciadas por el gobierno federal, sobre el cierre de negocios con actividades no esenciales.

Estimó que en la zona metropolitana existen cerca de 60 plazas comerciales, mismas que se califican de esta manera al contar con 20 o 30 locales.

Asimismo, tras la indicación del cierre de negocios, en CANACO Querétaro calculan que entre el 80 y el 90 por ciento de todos los negocios en la entidad podrían cerrar sus puertas de manera temporal, lo que representa mandar a sus hogares a más de 250 mil trabajadores.

Por último, se dijo pendiente del decreto que podría realizar el gobierno federal en torno a los apoyos e incentivos a las empresas, para que soporten cerca de 30 días el embate económico y en materia de empleos que ha dejado la contingencia.

Mientras tanto, apuntó, se ha trabajado con los empleados para generar convenios donde ambas partes estén de acuerdo en cómo se manejara el pago de sus salarios durante la cuarentena.