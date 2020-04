Paty Navidad sigue defendiendo su postura contra coronavirus

Patricia Navidad respondió a todas las críticas que ha recibido, luego de que asegurara que el coronavirus es un engaño y una estrategia del nuevo orden mundial para que las personas se mantengan encerradas.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz se lanzó en contra de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acusándola de montar el virus para controlar a la población expresando: “Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Pareciera que la OMS da golpe de estado mundial, COVID-19 un montaje global para encarcelarnos en nuestras casas bajo dictadura y control del miedo, un juego sucio para establecer su nuevo orden mundial”.

Y a pesar de la ola críticas que este mensaje le generó, la también cantante sigue defendiendo su postura, y en entrevista para el programa Sale el Sol, así lo manifestó:

“Ya me han acabado en todos los programas, digan lo que quieran, no, perdón, yo lo que escribo ahí está eh, yo sé que ahorita me han destrozado y acabado es poco, no importa, al final nada es personal, y yo creo que todo mundo tiene derecho a opinar”.