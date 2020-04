Vacuna prototipo podría prevenir COVID-19

San Juan del Río, 2 Abril 2020.- En la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh están trabajando en una posible vacuna para contrarrestar el coronavirus a través de un parche del tamaño de la punta de un dedo.

Lamentablemente la prueba se ha realizado en ratones, pero un informe refiere que al ser probada en estos pequeños roedores la vacuna generó una oleada de anticuerpos, es llamada por los investigadores PittCoVacc.

Pero esto solo es una prueba, no sé puede dar como vacuna oficial, ya que los animales no han sido monitoreados por un largo tiempo, por ende no se sabe la duración y si será efectiva en todos.

Los niveles de anticuerpos presentados por los roedores vacunados contra el SARS-CoV-2, tienen el mismo resultado que los del experimento por MERS o síndrome respiratorio de Oriente Medio, que con un año de revisión lograron controlar el virus.

Así los investigadores prevén comenzar con las pruebas en humanos en los meses próximos, el parche introduce una proteína por la piel, debido a que la reacción inmunológica es más fuerte.