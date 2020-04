Cardi B es hospitalizada por dolor de estómago

Cardi B no la ha pasado del todo bien en las últimas horas, pues luego de un fuerte dolor de estómago fue trasladada al hospital en plena contingencia por el covid-19.

La encargada de dar la noticia fue la misma cantante, quien a través de sus redes sociales reveló con una imagen en la que se ve con una etiqueta de hospital que se encontraba internada en el nosocomio.

Junto a la imagen, la intérprete de “I Like It” escribió: “Honestamente he estado sufriendo un muy feo dolor de estómago por 4 días. Fui a emergencias la pasada noche y ahora me siento mejor, espero que mañana no sienta ningún dolor”.