Advierte CANACINTRA Querétaro crisis económica por COVID-19

Querétaro, 1 Abril 2020.- El dirigente en Querétaro de la CANACINTRA, Jorge Rivadeneyra Díaz, aseguró que lo más importante para los empresarios es preservar el trabajo, pero se requiere apoyo del gobierno federal.

“Nosotros dependemos de los trabajadores, si ellos no están, algunas empresas no operan”, reconoció.

Hizo un llamado al Gobierno Federal a ser sensible “sí van a ser necesarios programas de apoyo, de rescate, porque sí hay empresas con riesgo de irse a la quiebra”, subrayó.

Dijo que debe haber sensibilidad en el sentido de que los industriales y los empresarios están muy preocupados por el tema de la salud, “queremos todos estar bien, también nosotros nos enfermamos, esta enfermedad jala parejo, entonces estamos preocupados pero también estamos muy preocupados por la economía”, enfatizó.

Destacó que lo más importante es preservar el trabajo, ya que la industria depende de los trabajadores, por lo que necesitan sensibilidad del gobierno.

“Sabemos que lo más importante ahorita, es el tema de la salud, yo creo que tenemos que cerrar filas, y destinar recursos hacia la salud, pero también posiciones como que no trabaje la gente y págueles, pues hay empresas que no lo van a poder hacer, hay empresas que dependen mucho del trabajo de las personas, y si no están las personas pues no operan”.