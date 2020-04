Grettell Valdez comparte emotivo video del reencuentro con su hijo Santino

Grettell Valdez compartió con sus seguidores la felicidad que ahora le embarga, luego de que hace algunas semanas viviera momentos de angustia y tristeza debido a que Odalys Ramírez y Patricio Borghetti, padre de su hijo, dieran positivo a coronavirus y, por la misma razón, su primogénito Santino fuera puesto en cuarentena preventiva por quince días.

Sin embargo, todos estos momentos de preocupación quedaron atrás para la actriz, y la tarde de este 31 de marzo realizó un video para confirmar que ahora ya se encuentra junto a su hijo, quien está en perfecto estado de salud.

“Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, en sus casas, cuidándose mutuamente por nosotros, por nuestro país, por nuestras familias. Yo simplemente cambié de locación, me vine a mi casa en la playa y bueno, seguimos acá encerrados, pero quería compartirles algo, porque estuvieron ustedes conmigo en estas situaciones que para mí fueron muy complicadas y difíciles. Ahora no me importa si me tengo que quedar un mes más, pero estoy contenta y feliz porque estoy al lado de la persona que más amo en mi vida, soy una cursi, voy a llorar… ¡Ya está conmigo mi chaparrito! Ya está conmigo”, dijo Valdez con una gran sonrisa.

Asegurando que ahora está más tranquila y sin dar algún detalle de la salud de su ex esposo, Grettell agregó: “Quiero decirte (Santino) que mucha gente estuvo escribiendo, muchas personas que son mamás y que entendían la situación que pasaba, estuvieron al tanto de cómo estabas tú; él está perfecto, está muy bien, pasaron 15 días y ahora ya está con mamá”.

Acto seguido, Santino le dijo a la artista que la extrañó mucho y le externó su cariño, además Grettell agradeció el apoyo de sus seguidores durante los momentos difíciles que vivió.

“Gracias por estar conmigo, los amo, solo quería compartirlo con ustedes, los amo con todo mi corazón, ahora sí estoy muy feliz porque pasaremos esto juntos, seguimos aquí en familia, (…) les mandamos muchos besos, los amo con todo mi corazón y gracias por siempre preocuparse y estar al pendiente de mí y de mi familia, y nada, a seguir siendo fuertes, a seguir siendo responsables, seguir ayudando en mis plataformas a todas las empresas que están pasando una situación complicada, negocios, yo estaré ahí apoyándolos”, concluyó.

Video: