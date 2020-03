Sin acceso a salud y bajo discriminación: situación de comunidad trans ante pandemia

Por situación de calle o discriminación, la comunidad trans no tiene acceso a servicios de salud durante esta cuarentena.

Ante la pandemia por COVID-19 que experimenta el mundo, las poblaciones más vulnerables son las más afectadas, una de ellas es la población trans, la cual sufre discriminaciones en los sistemas de salud por su identidad o tiene poco acceso a los servicios a causa de encontrarse sin hogar.

En México, el Protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, trasvesti, transgénero e intersexual dictamina que el servicio “será bajo condiciones de igualdad, sin discriminación o cualquier otra cirscunstancia que atente contra la dignidad humana”; sin embargo, la comunidad trans, así como la comunidad LGBT+ ha reportado situaciones de discriminación para el libre acceso de estos servicios.

Aunada a esta situación se encuentran las alarmantes cifras de violencia hacia la comunidad: de acuerdo con un reporte de Letra Ese, organización en pro de los derechos LGBT+ en el país, México es el segundo país más peligroso para la comunidad, justo por debajo de Brasil, debido a la cantidad de crímenes de odio cometidos; de 2013 a 2016 se registraron 473 homicidios por cuestiones de género u orientación sexual, 261 de estos asesinatos fueron transfeminicidios.

Por otro lado, a causa del aumento de los contagios creció el número de expulsiones de hogares para jóvenes LGBTQ+, según información de It Gets Better México.

Bajo situaciones de pobreza, sin acceso a los servicios de salud y sin posibilidad para tomar las medidas preventivas, los contagios por COVID-19 pueden aumentar entre la población trans, gay y bi.

Otros países latinoamericanos han optado por medidas exclusivas para esta población como en Uruguay, donde se busca promover leyes que permitan la entrega de pensiones en caso de incapacidad a las personas trans o travestis, o la creación de hogares para las personas en situación de calle, pues de acuerdo a datos oficiales entre el 80 al 90% de la población trans latinoamericana vive en las calles.

Debido al Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada 31 de marzo, las organizaciones y activistas exigen a los gobiernos la toma inmediata de medidas para la población LGBT+; para México la exigencia es aún mayor por la violencia dirigida a la comunidad.