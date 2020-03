Andrés Manuel López Obrador pide no salir de casa ante COVID-19

México, 28 Marzo 2020.- Ante notoriedad de gravedad de la reciente emergencia sanitaria, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, solicitó a todos los mexicanos no salir de casa y seguir las recomendaciones de sana distancia.

Luego que el país acumulara 12 personas fallecidas a causa del coronavirus, el presidente publicó vía redes sociales un video donde aconsejaba estar en cuarentena, no como aislados, más bien como seres responsables que cuidan de sus adultos mayores.

“Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto: se nos van a disparar los casos de infección, se nos van a saturar los hospitales, no nos van a alcanzar las camas de los hospitales, aun cuando estamos preparados para recibir a miles, pero esto va a ser algo desbordante”, declaró el funcionario.

Ante los casos de infecciones y defunciones, Obrador asegura que las autoridades mexicanas están actuando de forma adecuada, pues la tasa de mortalidad y contagio es mucho menor que la de Europa, Estados Unidos y otros países.

Hasta el momento, hay 717 casos confirmados, 3 mil 542 casos negativos y 12 defunciones, puntualizó.