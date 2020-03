Meghan Markle anuncia su regreso a Hollywood

Luego de varias especulaciones sobre el regreso de Meghan Markle a la pantalla, por fin se ha confirmado el proyecto en el que la aún duquesa de Sussex volverá a trabajar.

A pesar de la crisis que enfrenta la familia real tras confirmarse que Príncipe Carlos dio positivo a la prueba de covid-19, finalmente se ha revelado que Meghan será la narradora del nuevo programa de Disney +, Elephant.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/dGZkgdBnP5

— Disneynature (@Disneynature) March 26, 2020