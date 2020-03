Clubes de La Liga MX dejarían de pagar sueldo a futbolistas

La pandemia de Covid-19 ha generado mucha polémica y estrés alrededor del mundo deportivo; la reanudación de los torneos y sus nuevas fechas son el tema central de toda la situación, sin embargo, hay otros elementos que también podrían complicarse con el tiempo, como por ejemplo la reducción de los sueldos de los futbolistas.

En Europa, continente que ha sido de los más afectados por el virus, han entrado en debate sobre ese tema. En la Bundesliga de Alemania, los jugadores aceptaron una reducción a su sueldo, mientras que en La Liga de España, los capitanes en el FC Barcelona negocian esta situación.

En México, donde la suspensión de las principales competiciones se dio cita apenas hace una semana, ya comenzaron a correr los rumores y surgir las dudas sobre la reducción salarial. Uno de los primeros en hablar fue Duilio Davino, presidente de los Rayados del Monterrey.

En una entrevista para ESPN, la máxima autoridad de los regiomontanos no descartó que, de seguir la situación de forma agravada, haya un replanteamiento de los ajustes ante una posible crisis económica.

“Esa decisión se tendrá que ir revisando y tomarla más adelante. Hoy es muy pronto para dar esa respuesta pero hay que ver hasta dónde llega esta situación; habrá una crisis económica y veremos cuál es la solución menos mala”, declaró.

Otra personalidad que tocó el tema fue el defensor de las Chivas de Guadalajara, Antonio Briseño, quien en conferencia de prensa manifestó no estar dispuesto a someterse a una reducción de sueldo: “En lo personal, como todos tenemos proyectos por construir y un patrimonio, no podría. Me endeudé en muchas cosas, contemplo mi sueldo, hablo a título personal, yo no”.

La Liga MX suspendió el Clausura 2020 en la jornada 10 por la pandemia de coronavirus y hasta el momento no hay un fecha definitiva para la reanudación. Desde ese momento no se había tenido mayor información al respecto, pero en un comunicado emitido este martes se anunció que están trabajando con la autoridades mexicanas para evaluar posibles fechas.