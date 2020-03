Chicharito desata la furia con un tweet; seguidores lo critican

Javier Hernández, delantero de Los Ángeles Galaxy, quien, a pesar de ser un ícono para México, todavía se destaca por su actuación interna y por ser uno de los mejores jugadores de la historia puede traer muchos beneficios, pero también demasiadas críticas.

En esta oportunidad, Chicharito fue criticado por sus acciones lejos de la cancha. En la red social de Twitter, el deportista publicó que estaba desesperado porque su cuenta de Amazon no funcionaba y no recibió ninguna ayuda, esto durante el brote mundial de coronavirus que provocó una desaceleración en general del deporte.

“Mi cuenta de Amazon está bloqueada desde hace una semana durante esta crisis. Esta es la tercera ocasión en que mi cuenta es bloqueada. Nadie parece ser capaz de ayudarme vía telefónica y el servicio que he recibido no es de ayuda”, denunció el futbolista.

My amazon account has been blocked now for a week during this crisis. This is the 3rd time my account has been blocked. No one seems to be able to help over the phone and the service i have been receiving is not helpful. @amazon

