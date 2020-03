Lady Gaga pospone lanzamiento de su nuevo disco por coronavirus

Lady Gaga confirmó su decisión de aplazar el lanzamiento de su nuevo material discográfico titulado “Chromatic” sin dar realmente una fecha concreta de su estreno.

La cantante estadounidense tenía previsto dar a conocer su nuevo proyecto el próximo 10 de abril, el cual coincidía con un concierto sorpresa que daría en el festival Coachella, evento que también fue pospuesto por la crisis del covid-19.

“Después de mucha deliberación, he tomado la difícil decisión de posponer el lanzamiento de “Chromatica”, anunciaré una nueva fecha pronto. “Este es un momento agitado y aterrador para todos nosotros, y aunque creo que el arte es una de las cosas más fuertes que tenemos para brindarnos alegría y curación en momentos como este, simplemente no me parece correcto lanzar este álbum con todo lo que está sucediendo durante esta pandemia global”, expresó la artista.

Para finalizar, la intérprete de “Poker Face” manifestó su deseo de poder cumplir las presentaciones que tiene pactadas para finales del mes de mayo, sobre todo luego de haber cancelado el espectáculo que tenía programado en Las Vegas del 30 de abril al 11 de mayo.

“También espero que podamos vernos en mi gira Chromatica Ball este verano”. culminó.