La dura experiencia de un jugador del Elche, España con Covid-19

El delantero del Elche, Jonathas de Jesus, reveló su trauma físico después de ser diagnosticado con coronavirus y dijo haber sufrido mucho tras contraer esta enfermedad declarada pandemia por la OMS. “No tenía fuerzas en absoluto”, declaró.

El brasileño dio positivo por el virus hace poco más de una semana y se convirtió en el primer jugador en la Segunda División en ser diagnosticado con la enfermedad, y solo el segundo futbolista español después del capitán del Valencia Ezequiel Garay.

Con 31 años, el delantero contó que no tenía energía, estaba completamente agotado y tenía una terrible migraña, que le dolía en todo el cuerpo.

Pero ahora el jugador está en cuarentena en su casa y se está recuperando gradualmente de la enfermedad, pero ha hablado de su dolor en una advertencia a otros de que no deben subestimar este virus.

“Comencé a sentir fiebre y una gran incomodidad. Pensé que era solo una migraña. Me dolía mucho la cabeza, pero estaba en agonía por todo el cuerpo. Me dijeron que realizara la prueba rápidamente ya que tenía todos los síntomas del virus y, por supuesto, obtuve resultados positivos”, dijo Jonathas al sitio web brasileño Globo.

“No pude entrenar. Debido a que mi cuerpo estaba débil, especialmente en los primeros tres días, sufrí mucho. No tenía fuerzas en absoluto. Cuando fui a ducharme casi me desmayo. Nunca me había sentido tan enfermo. Este virus no es una broma”.

Confirmado com Covid-19, atacante Jonathas, do Elche, da Espanha, diz: “Quase desmaiei” https://t.co/xZdjkOe2S1 — Globoesporte Paraná (@globoesportePR) March 22, 2020

“Soy un atleta, estoy muy en forma, pero todavía tenía mucho dolor, así que imagina cómo se sentiría una persona mayor. Es por eso que tengo que hablar, porque muchas personas no son conscientes de la gravedad de este virus”.

Se dice que Jonathas, que también jugó para la Real Sociedad y Rubin Kazan, se está recuperando del virus, pero aún no ha resultado negativo. Mientras tanto, todo el escuadrón de Elche se está autoaislando para limitar la propagación del virus.