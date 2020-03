Atleta sudafricano sobre el Covid-19: es lo peor que jamás haya soportado

Cameron van der Burgh es un ex nadador sudafricano que logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y que lamentablemente se contagió con Covid-19. Luego de mantenerse durante días en recuperación, y batallar con los síntomas, el atleta expresó: “Es el peor virus que jamás haya soportado”.

Según lo que explicó en su tweet original en inglés, Burgh dijo: “Ya he estado luchando contra el COVID-19 durante 14 días. Por lejos, el peor virus que jamás haya soportado, a pesar de que soy un individuo saludable con fuertes pulmones (no fumo y hago deporte), llevo un estilo de vida sano y soy joven (entraría en el grupo demográfico de menor riesgo)”.

1/ Some personal thoughts/observations for athletes health,The summer games & my own experience with contracting Covid19.

— Cameron van der Burgh (@Cameronvdburgh) March 22, 2020