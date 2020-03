Con modelos matemáticos, mejoran tratamientos con inmunoterapias

México, 23 mar (Notimex).- Mediante un modelo matemático, en combinación con algunos medicamentos, se podrían mejorar los tratamientos de inmunoterapia para varios tipos de cáncer, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Proceedings of the National of Sciences.

Científicos del Hospital General de Massachusetts y de la Facultad de Medicina de Harvard explicaron que la perfusión sanguínea (el flujo de la sangre a través de los vasos) en muchos casos limita la capacidad de los medicamentos para llegar a las células malignas en pacientes con cáncer.

Para abordar esta problemática, los investigadores desarrollaron un modelo matemático que, en combinación con medicamentos, puede normalizar a los vasos sanguíneos y al estroma (tejidos conectivos) para mejorar la eficacia de la inmunoterapia.

Descubrieron que, por ejemplo, la normalización del estroma con medicamentos comunes para la presión arterial alta podrían mejora el tratamiento de los tumores desmoplasicos, los cuales están marcados con tejidos densos y vasos sanguíneos comprimidos.

En tanto que para la perfusión en tumores con vasos sanguíneos abiertos y con fugas se podrían utilizar medicamentos antiangiogénicos de baja dosis actualmente disponibles en el mercado, ya que permiten una mejor administración de la inmunoterapia a los tejidos objetivo.

“La identificación de la perfusión tumoral como clave para la eficacia de la inmunoterapia sugiere que esta podría servir como un biomarcador de respuesta a los agentes inmunoterapéuticos”, comentaron.