La pandemia de Covid-19 continúa afectado con gran fuerza al mundo entero, y en especial a las actividades deportivas. El Comité Olímpico Internacional (COI) mantiene su negativa de suspender la gran convocatoria deportiva, pero ya varios países han comenzado a tomar sus propias decisiones en paralelo.

El Comité Olímpico y Paralímpico de Canadá anunció que no enviará a atletas para participar si no se postergan los Juegos debido a la propagación de la pandemia de coronavirus.

Según iniciaba su carta: “El Comité Olímpico Canadiense (COC) y el Comité Paralímpico Canadiense (CPC), respaldados por sus Comisiones de Atletas, Organizaciones Deportivas Nacionales y el Gobierno de Canadá, han tomado la difícil decisión de no enviar equipos canadienses a Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el verano de 2020”.

Le explicaron al COI que tenían conocimiento de que era una situación complicada, pero que exigían que se reprogramara la justa veraniega y que se pusiera en primer lugar “la salud y seguridad de los deportistas y la comunidad mundial”.

El Comité Olímpico de Canadá le agradeció al COI por tratar de salvaguardar la integridad de los atletas, pues su principal preocupación es el riesgo que implica el coronavirus.

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.

🔗https://t.co/AKmI2rbyeO pic.twitter.com/8McEbgirVp

— Team Canada (@TeamCanada) March 23, 2020