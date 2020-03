Los días de asueto suelen ser aprovechados por las personas para pasar tiempo en familia, divertirse o viajar, pero cuando se trata de situaciones únicas en donde no podemos salir ni hacer nada divertido al aire libre, como en esta cuarentena por la pandemia de COVID-19, los días pueden volverse eternos y muy tediosos.

Debido a eso NotiPress trae un compilado con una selección de joyas cinematográficas para ver de forma obligatoria en esta cuarentena, así quienes daban quedarse en casa y no quieran limitarse a descansar voluntariamente a fuerza podrán hacer más amenas las “Vacaciones por pandemia”

Eternal Sunshine of the Spotless Mind.- En un contexto romántico, muy cercano a San Valentín, se desarrolla una historia particular que cuenta la complicada relación y posterior ruptura amorosa de una pareja, mientras que al mismo tiempo nos muestra a los personajes desde una perspectiva más humana, sin duda un film para quien sufre por un mal de amores.

Lord of the Rings.- La épica trilogía de ciencia ficción, por excelencia, ambientada en la fantasía de tierra media puede erradicar tu aburrimiento con la ayuda de la comunidad del anillo (y un bowl de palomitas) aventúrate a través de Ghondor, visita el reino de Rohan y lucha en Mordor contra las hordas de temibles Orcos para cumplir la profecía.

A Cure for Wellness.- Una fusión empresarial obliga a un joven agente de negocios a conocer sus limites, con base en la corrupción humana se manifiestan múltiples momentos perturbadores que nos revelan la otra cara del mundo de los negocios como una misteriosa enfermedad que necesita una cura, en este caso, siniestra.

Interview whit the Vampire.- Imagina ser un periodista en busca de historias increíbles cuando un extraño ser de la noche te cite para contarte una descabellada historia que irremediablemente tendrás que creer o comprobar… Esto, según sea el caso.

Look Who´s Back.- Excelsa sátira cómica al “perpetuo” sentimiento de culpa alemán, demuestra que las atrocidades cometidas en la segunda guerra mundial por el carismático pero monstruoso líder del 3er Reich, Adolf Hitler pueden ser replicadas en nuestros tiempos con cierta facilidad.

¡Mother!.- Ser madre no siempre es una bendición, algunas veces podría considerarse una obligación, más cuando estás casada con un poeta con nulo sentido de la privacidad y vives en medio de la nada, película no recomendada para personas con tendencias al estrés o a la ansiedad.

Outbreak.- Muy ad-hoc para estas fechas, vemos a un grupo de científicos tratando de controlar un brote de un virus africano muy mortal que ataca pequeños poblados de África.

Como ves, los estragos de la pandemia nos harán recurrir a métodos convencionales de entretenimiento, así que por lo mientras, disfruta la cuarentena desde la comodidad de tu cama libre de COVID-19 y libre del virus más peligroso de todos: el aburrimiento.