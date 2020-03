Querétaro, 20 Marzo 2020.- El Secretario de Educación Estatal, Alfredo Botello Montes, informó que este sábado 21 de marzo no se realizará la tradicional guardia de honor para celebrar el 213 aniversario del natalicio de Benito Juárez en Querétaro.

Esto debido a los nueve casos confirmados de Covid-19 en el estado.

“De parte nuestra no habrá, como es un evento público no va haber en esta ocasión por esta situación de atención al Covid-19, no vamos a tener este evento, porque la agenda pública se ha suspendido”, reiteró.

En ese sentido, recordó que este evento se lleva a cabo cada año en el Cerro de las Campanas, y para el cual, ya se tenía contemplada la participación de la Banda de Música del Estado, del coro de la Secundaria General número 1, así como de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El titular de la Secretaría de Educación Estatal, agregó que este protocolo fue suspendido debido a que los eventos masivos del Gobierno Estatal fueron cancelados y también a que el Cerro de las Campanas permanece cerrado, por instrucción del municipio de Querétaro, hasta que se levante la alerta sanitaria.