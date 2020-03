Exhortarán panistas en Querétaro a programa de emergencia económica

Querétaro, 19 Marzo 2020.- El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Torres Olguín, adelantó que esta misma semana ingresarán un exhorto al gobierno federal para que se tomen medidas en materia económica, por la contingencia de salud del COVID-19.

El legislador señaló que es necesario establecer un programa de emergencia para poder apoyar a la economía del país, y para los mexicanos que pudieran quedarse sin empleo.

“Estamos preparando un exhorto al gobierno federal, en la materia, para que se tomen medidas, se pueda emitir algún programa de emergencia para poder apoyar a la economía del país, y de aquella gente que se quede sin empleo. Será presentado en los próximos días de manera inmediata”, detalló.

Indicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado una falta de atención y poca seriedad para abordar las medidas necesarias de prevención del contagio, siendo motivo de burlas a nivel internacional, dijo.

Llamó irresponsable al presidente de la República ante actitudes como no permitirse colocar gel antibacterial, situación que interpretó como un mensaje de división y de falta de conciencia de los mexicanos para tomar los cuidados necesarios.

“Esa forma en cómo se actúa no ayuda al pueblo mexicano, al contrario, nos divide. Tenemos que actuar de una manera responsable todos y desde el gobierno federal tendrían que estar dando las medidas necesarias de prevención para esto. Hoy vemos que en los aeropuertos siguen llegando gente de otros países y ni siquiera son atendidos”, manifestó.

En este sentido, Torres Olguín reiteró llamado será a que se actúe en favor de que esta pandemia no genere una ‘catástrofe’ si no se aplican las recomendaciones y si no se atiende de manera adecuada dicha crisis sanitaria.

A nivel local, aseguró que el gobierno del estado se ha conducido de forma adecuada asumiendo la responsabilidad de esta situación, la cual consideró como “que no es una cosa sencilla” que ha requerido de recursos adicionales para atender la emergencia.