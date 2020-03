Municipio invita a tomar con seriedad la contingencia del COVID-19

San Juan del Río, 19 Marzo 2020.- El gobierno municipal de San Juan del Río, exhortó a la población a través de sus redes sociales, a seguir las recomendaciones cautelares por la Contingencia del coronavirus.

Se busca que la ciudadanía tome consciencia ante la situación de la pandemia, ya que no se le está dando la importancia requerida.

Dentro del comunicado se destaca: “NO SON MAS VACACIONES PARA LOS NIÑOS, NO SON PASEOS AL CENTRO COMERCIAL, NO SON SALIDAS AL CINE, NO ES PARA IR DE FIESTA”.

El flayer informativo refiere que los niños deben permanecer en casa para la seguridad de la familia y que no sean víctimas de contagio, por no acatar las disposiciones de salud que han decretado las autoridades.