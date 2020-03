Tras darse a conocer que Raúl Araiza había protagonizado un zafarrancho en el aeropuerto por presunto estado de ebriedad, es el propio conductor quien ha salido a dar su versión al respecto.

Desmintiendo la información que circuló en diferentes medios de comunicación, el conductor del programa Hoy reveló el verdadero motivo de su encontronazo en el aeropuerto de Oaxaca.

“Yo me enojé, pero en ningún momento estaba en estado inconveniente, o sea eso fue todo, además yo soy el ser de más paz, pero ellos no me estaban permitiendo subir, más por sobrecupo, que por otra cosa”.