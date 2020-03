Aprueba Cámara de Diputados diversas minutas sin el PAN, PRD y PRI

México, 18 Mar (Notimex).- La Cámara de Diputados aprobó este martes diversas minutas y adecuaciones a la ley, pese a la ausencia de las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en la sesión del pleno.

En un principio se tenían en agenda cinco dictámenes para aprobarse este miércoles, sin embargo casi a las 14:00 horas se modificó la orden del día y dio entrada a la discusión sobre la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, entre otros temas, y se abrió oportunidad al posicionamiento de los diputados de las diversas bancadas, aunque se habí anunciado que no habría intervenciones en tribuna.

Se acusó a Morena de pretender aprobar dicha ley “a modo” y legislar en express este miércoles 18 e incluso se advirtió a los diputados que de no asistir se descontaría de su dieta.

No obstante, la sesión del pleno se llevó a cabo con la protesta de diversos diputados de que se realice la discusión de dicho tema y que permitiría a los legisladores de Morena la reelección, e incluso de Encuentro Social que ya no tiene registro, además de que no existen las condiciones para hacerlo.

Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó, con cambios, la minuta del Senado de la República que expide Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, con el objeto de declarar a las actividades de producción, comercialización y consumo del maíz nativo y en diversificación constante como manifestación cultural, de conformidad con el Artículo Tercero de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

La Cámara de Diputados aprobó también un dictamen para que la estrategia de planeación de transición energética, en su componente de mediano plazo, establezca propuestas que promuevan programas para la generación de electricidad con fuentes renovables en los bienes muebles e inmuebles de la administración pública federal.