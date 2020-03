Querétaro, 17 Marzo 2020.- El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, adelantó que en los próximos días se firmará un convenio entre el Municipio de Querétaro y la Secretaría de Salud Estatal, como parte de las acciones para combatir los estragos de la pandemia del COVID-19.

El alcalde capitalino destacó que uno de los resultados de esta alianza es permitir el levantamiento de multas y sanciones a los negocios y empresas que no cumplan con las medidas de higiene y sanidad, que se recomiendan durante esta contingencia.

“Vamos a firmar un convenio con la Secretaría de Salud del estado para imponer algunas multas a algunos negocios que no acaten las medidas que son necesarias en esta emergencia sanitaria”, detalló.

Indicó que en siguientes fechas serán reveladas las características que deben de contar los negocios, y las situaciones que pudieran propiciar alguna sanción al comercio.

Asimismo, Nava Guerrero, refirió que se les ha pedido a hoteles y restaurantes reducir su capacidad de ingreso hasta en un 50 por ciento, con el fin de evitar aglomeraciones.

“Estas medidas, como la distancia necesaria para evitar contagios, que se pueda mantener esta sana distancia social, también estamos proponiendo y solicitando a los distintos sectores de la sociedad, para restaurantes que reduzcan su capacidad al 50 por ciento, para que puedan mantener este radio de distancia”, señalo.

Pidió a la sociedad colaborar para evitar contagios de COVID-19, no saliendo de sus casas salvo para lo más necesario, así como no realizar compras de pánico, utilizando también las misceláneas y tienditas de la esquina para no dejar caer la economía local.

Añadió que los procesos para la renovación de la licencia de funcionamiento, que tenía como fecha límite el 31 de marzo, se prolongará hasta el 31 de mayo, para dar oportunidad a la ciudadanía días posteriores a la contingencia sanitaria.

De la misma manera, el director de la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro, Carlos Rodríguez Di Bella resaltó que las capacitaciones que brinda la dependencia como requisitos para la renovación de dichas licencias se extenderá el mismo periodo.