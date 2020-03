Capacitan a funcionarios para manejo de COVID-19 en Tequisquiapan

Tequisquiapan, 17 Marzo 2020.- El gobierno municipal que encabeza el alcalde Toño Mejía Lira, anunció diversas medidas para prevenir y controlar el COVID-19 en el municipio, implementando acciones para salvaguardar la salud de los tequisquiapenses.

Dijo que siguiendo los lineamientos marcados por el gobierno estatal, en los que exhortan a los funcionarios públicos a ser consientes de la pandemia mundial del Coronavirus, se decidió capacitar a los miembros del gabinete municipal.

El objetivo es que conozcan más sobre el tema y dar tranquilidad a la sociedad, por lo que fueron convocados a una reunión para aterrizar que gobierno del Estado a través del Gobernador Pancho Domínguez, ha pedido que estén consientes de lo delicado del asunto.

“Que cada uno de los funcionarios y de todos los organismos tanto públicos como privados, estemos conscientes de lo delicado del caso del Coronavirus, esto es un tema que ahorita los titulares de salud nos explicarán de que trata y sobre toda la prevención y contención que debemos de tener nosotros para tratar de controlar más que erradicar”.

Por su parte el Secretario General del H. Ayuntamiento, Mario Dorantes Nieto, invitó a los funcionarios a ser responsables y extremar precauciones sanitarias, manteniendo los espacios comunes de las oficinas limpios y desinfectados, lavar constantemente las manos, evitar saludo de mano y beso, así como estornudo de etiqueta.

También destacó que el alcalde dio instrucciones precisas de cancelar eventos masivos en el municipio, con el objeto de evitar cualquier contagio.

“En instrucciones del Presidente se han suspendido todos los eventos masivos, estamos en pláticas con las organizaciones religiosas para efecto de suspender o dependiendo, de hecho me informa la Secretaria de Gobierno Municipal que en las asociaciones religiosas está habiendo juntas para ver qué medidas se toman para que sea lo mejor para la población”.

El Director del Centro de Salud del municipio, Guillermo Aguirre Nedi, mencionó que este tipo de capacitaciones sirven para mantener bien informada a la sociedad y evitar el caos.

Destacó que se tienen las medidas oportunas y eficientes en el Centro de Salud del municipio en caso de que se presentará alguna situación.

“Precisamente el hecho que tengamos este tipo de reuniones nos deben de servir para informarnos, finalmente el temor que pueden expresar los restauranteros es por desinformación, no todo ciudadano de New York de Hong Kong, de China, es portador del COVID-19, aunque tuviéramos esos visitantes extranjeros sino tienen síntomas no hay razón alguna para limitar el servicio”.

Por último el Presidente Municipal, exhortó a los miembros del gabinete municipal, concientizar sobre el tema y asesorar a los miembros de sus respectivas áreas para tener medidas preventivas.

“Es la conciencia que todos en cada una de nuestra áreas seamos responsables de ellas, que tengamos las medidas preventivas y seamos comunicadores hacia la población, ya que muchos de ellos ignoran la magnitud del tema por eso estamos aquí”.

El Gobierno Municipal, exhorta a la sociedad en general a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Salud del Estado y en caso de presentar síntomas del virus COVID-19 llamar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y sanitaria (UIES) 800-0044-800.

La capacitación brindada a los funcionarios públicos del municipio, con el tema de COVID-19, estuvo a cargo de miembros de la Secretaría de Salud del Estado, impartida por la Doctora Georgina Flores Martini, representante de la Jurisdicción número 12.