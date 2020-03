Rebecca Jones rompió el silencio luego de darse a conocer que nuevamente padecía cáncer, aunque ahora de útero, y sin negar que continúa revisándose contantemente e incluso recibiendo algunos tratamientos, la actriz explicó:

“Tuve que ir al hospital, pero para ponerme la inmunoterapia que todo el mundo sabe que jamás he escondido eso, yo realmente me da la impresión de que algunos medios piensan que es como una gripita, y tenemos todos la posibilidad de que nos dé cáncer de un día para otro, todos… y cuando estás en esa realidad, te cambia todo, porque yo estoy más sana que mucha gente ahorita por todos los cuidados que tengo, porque tengo que hacer algo para que a mi cuerpo no regrese”.

Asegurando que en breve realizará un video para hablar con sus seguidores y desmentir esta información, Rebecca comentó al programa radiofónico “Todo para la mujer” que por ahora se encuentra en remisión. “Si yo estuviese con cáncer… ¿tú crees que yo hubiera podido estrenar?… o sea, no, no es por nada, pero solo me falta pararme de cabeza en la obra, bailó, cantó, es una hora y media de muchísima energía”.

La actriz finalmente aprovechó el momento para seguir promocionando la obra que protagoniza, a pesar de que con todo el tema de coronavirus podría suspender sus funciones.