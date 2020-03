Luego de la ola de críticas que desató la realización del Festival Vive Latino en la ciudad de México pese a que otros eventos en la misma ciudad, así como en el país y en el extranjero se cancelaron por la emergencia mundial del coronavirus, es la cantante Amadititita quien sale en defensa del evento.

“Lo vi y fue muy difícil para mi estar ahí, porque sé la preocupación, también el Vive Latino no solo somos los músicos y Ocesa, hay una cantidad de personas que trabajan, que montan (los escenarios), que llevan las luces, hay una cantidad de personas que este fin de semana fue la última vez que vamos a trabajar no sabemos en cuanto, y no es nada más se hacen ricos les vale, es mucho más complicado, no hicimos nada ilegal, nada que la Secretaría de Salud no autorizara, pero sí fue muy difícil, a mi dolió mucho, había una energía muy diferente”, explicó.

Acto seguido, la cantante aseguró que se tomaron las medidas necesarias para llevar a cabo el Festival, y subrayó que muchas de las personas que criticaron la realización del evento es porque nunca han acudido a uno.

“La gente que habla mal del Vive Latino nunca ha ido al Vive Latino, no saben lo que es, hay una fuente de trabajo para los medios, para los que montan, o sea, mucho más allá de los empresarios y los músicos, y además también estamos nosotros y además también está la gente que toma la responsabilidad de ir”.

Por último, sobre los colegas que prefirieron cancelar su participación del show, Amadititita comentó: “tienen todo el derecho del mundo, ninguna banda mexicana se bajó, y eso habla también que los mexicanos pues (dicen) esto es el rock, entiendo, muchos cancelaron porque les dio miedo no poder regresar, por ejemplo en el caso de Fangoria se iba a cerrar (el aeropuerto), y pues unos agarraron ese pretexto, pero también hubo unos que no extrañamos y que bueno que no llegaron”.