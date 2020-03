México, marzo (SEMlac).- La empresa Consulta Mitofsky realizó una encuesta para medir la opinión ciudadana sobre el Paro Nacional de Mujeres realizado en México el pasado 9 de marzo. Encontró que de manera personal un 49 por ciento estuvo a favor del movimiento, un 44,9 por ciento dijo estar en contra y un 6,2 dijo no saber.

Para un 56,7 de las personas encuestadas (1.000 mexicanos y mexicanas mayores de 28 años) señaló que la marcha del 8 de Marzo (por el Día Internacional de la Mujer y #UnDiaSinMujeres) estuvo justificado; en tanto que 35,2 por ciento opinó que no había justificación y un 8,1 no respondió.

En ese sentido, la opinión sólo de las mujeres alcanzó un 69,3 por ciento que lo justificaron, frente al 26,4 por ciento que no lo respaldó, mientras el 4,3 por ciento no respondió o no supo. En relación con los hombres, el 43,7 por ciento justificó el movimiento, pero el 44,2 por ciento de ellos consideró que no fue un movimiento justificado, y el 12,1 de los hombres no supo o no respondió.

Sobre la experiencia del paro de mujeres, Mitofsky encontró a la pregunta ¿Cómo se vivió este día la Ciudad? las siguientes respuestas: 34,5 por ciento, un poco diferente al resto; 31, por ciento, muy diferente al resto; 24,9 por ciento igual a todos, y 9,4 no deseó responder.

A la pregunta ¿Tienes amigas o familiares que se hayan sumado al paro? 58,9 por ciento dijo que sí; 36,8 por ciento respondió que no, y sólo el 4,3 por ciento no supo.

La mayoría de las personas entrevistadas creyó que el movimiento feminista es un movimiento en contra de Andrés Manuel López Obrador (50,6 %), y un 40,6 por ciento dijo que se trató de un movimiento imparcial.

Sin embargo, al separar las respuestas por mujeres y hombres, las primeras sostuvieron en un 55,9 por ciento que se trató de un movimiento imparcial, frente a un 35,4 que consideró que se trataba de una afrenta al presidente, mientras que los segundos respondieron en un 66,4 por ciento que se trató de un movimiento contra el Presidente mexicano, y sólo el 24,9 de ellos opinó que se trató de un movimiento independiente.

También casi la mitad de quienes fueron entrevistados se considera algo o muy feministas: 28,2 dijeron mucho, 19,9 regular, 20,1 poco y 24 por ciento nada feministas. 7,8 externó que no sabe.

A la misma pregunta, el 36,4 por ciento de las mujeres señalaron ser feministas (mucho), seguido del 23,4 de poco, 19,3 regular, 14,9 nada y 7,8 no supo que responder.

En tanto, 21,6 por ciento de hombres se considera feminista (mucho), contrastando con 33,3 que dijo no considerarse nada feministas, 20,6 regular, 16,7 poco y 7,8 no supo responder. Es decir, la mayoría de los hombres respondieron entre mucho, regular y poco (58,9 %).

Recordando la infancia se preguntó ¿qué tan machista considera que era su padre? Casi la mitad de las personas entrevistadas dijo que era entre mucho y algo machista: Mucho 17,6 por ciento, regular 30,9 y poco 21,9, que sumados hacen una mayoría. En tanto que nada machista el padre fue considerado por el 26,6 por ciento.

A esta misma pregunta la visión cambia entre mujeres y hombres. Ellas dijeron en un 27,3 por ciento que su padre era machista (mucho), el 36,5 lo consideró que regular, poco para el 21,4, y nada solamente el 12,1 por ciento.

Los hombres mostraron otra percepción, pues para ellos en el 41,6 por ciento de los casos dijo que su padre no era nada machista, 7,6 que mucho, 25,2 regular y 22,5 poco.