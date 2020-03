México, 16 Mar (Notimex).- En las últimas horas, se han incrementado las fechas pospuestas y cancelaciones en el sector del entretenimiento, tanto la música como el teatro y el cine se han visto afectados por la pandemia global del coronavirus, que cada vez afecta más a México.

Aunque este fin de semana se realizaron los festivales Vive Latino, Hell & Heaven y la convención de La Mole -aunque no se salvaron de tener algunas bajas en su cartel-, otros espectáculos masivos anunciaron cambio de fecha. Tal es el caso de Cumbre Tajín, el Ceremonia, el Pa’l Norte, el Hellow Festival, la Feria de San Marcos y la Feria del Caballo de Texcoco, entre otros.

A esto se le suman las presentaciones de artistas en solitario, que comenzaron una a una a cancelarse, tanto en la Ciudad de México como en otros estados del país; tal es el caso de Tame Impala, MGMT, Rodrigo y Gabriel, Ricky Martin, Foster the People, Alejandro Fernández, Zoé, Matute, Paulo Londra, Il Divo, Los Auténticos Decadentes, Los Pericos, Soda Stereo, 31 minutos, Lucybell, Danny Ocean, Kacey Musgraves y Los Cafres, por mencionar algunos.

En las artes escénicas, La Teatrería anunció la suspensión de las funciones de sus obras Sex/Toy, El último teatro del mundo, El juego de la cita, Agotados y La enamorada.

Asimismo, el Teatro en Corto cerrará sus instalaciones. “Unámonos como mexicanos y mexicanas, para mantener el bienestar de nuestro país y lograr una pronta recuperación en todos los aspectos”, manifestaron en un comunicado Lola Cortés y Paco Lalas.

El mismo caso lo siguen Mariana Garza y Pablo Perroni quienes, mediante un comunicado, anunciaron el cierre del Foro Lucerna y Teatro Milán. “Esto es algo que provoca pérdidas económicas tanto para los teatros como para todas las producciones que albergamos, pero nunca será más importante que el que todos estemos saludables”, dijeron ante el cierre de actividades, que también ha afectado a otras partes del mundo como Broadway, meca del teatro en Nueva York.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México canceló la conferencia de la 25 entrega de los Premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas Teatrales, como una medida más de protección.

Por su parte, la coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, suspendió las actividades artísticas, académicas y culturales, además de pedir a los mayores de 65 años evitar eventos masivos organizados por Cultura UNAM, quienes aseguraron organizarán un programa de actividades en línea, por TV UNAM y Radio UNAM.

En cuanto al cine, se pospuso la conferencia de la 2da Semana de Cine Canadiense, además del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y los Premios Platino de Cine Iberoamericano, que se celebrarían en mayo en la Rivera Maya. Se suman también el inicio de la gira de documentales Ambulante.

Las producciones cinematográficas extranjeras no se han salvado del brote, una de las últimas que ha decidido parar su rodaje a causa de la expansión del coronavirus es la esperada Matrix 4, protagonizada por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss con los personajes de “Neo” y “Trinity”, rodada en San Francisco y a partir de esta semana tenía planeado trasladarse a Berlín.

La compañía Warner Bros hizo el anuncio este lunes, poco después de cancelar las grabaciones de The Batman, con Robert Pattinson, después de siete semanas de filmación en Londres. Otra película que puso pausa fue Animales Fantásticos 3, del universo de “Harry Potter”; todas ellas con fechas de estreno para 2021.

Esto se suma a los filmes Jurassic World: Dominion, The Little Mermaid, Cinderella, The Man From Toronto y Misión imposible 7, entre otras. Estrenos también se han visto afectados, empezando por No Time to Die, Fast and Furious 9, Peter Rabbit 2, A Quiet Place 2, Mulan o The Secret garden.

La televisión también ha tenido que posponer la grabación de programas y series, como el caso de Antena 3 con El hormiguero, en España, la serie de El señor de los anillos, en Nueva Zelanda, o la serie The Witcher, en el Reino Unido.

Diversas compañías han tenido que parar de trabajar; la mayoría de ellas dio un plazo de dos semanas hasta esperar la evolución del coronavirus. Títulos como Grey’s Anathomy, NCIS, Grace And Frankie, The Flash, Riverdale, Stranger Things o los programas conducidos por Jimmy Fallon y Ellen De Generes que han pausado.

Otros eventos que han cerrado funciones en el país es la experiencia Van Gogh Alive, el lanzamiento del evento de joyería para hombres Cristeros, así como se ha suspendido la Fashion Week México.

De igual forma, Six Flags anunció el cierre de sus parques, tanto en la Ciudad de México como el Hurricane Harbor en Oaxtepec, así como todos los centros Kidzania en México, así como en Estados Unidos hizo Disney, con el cierre de sus instalaciones.