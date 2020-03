Vive Latino no suspendió pese a COVID-19

Dio inicio el Vive Latino (edición 2020) uno de los festivales de música más importante en México, ante más de 40 mil personas que asistieron pese a la advertencia del riesgo sanitario por el COVID-19.

A pesar de las medidas de seguridad que la Secretaría de Salud recomendó, los organizadores decidieron realizar el evento masivo, aunque se advirtió de los riesgos en eventos masivos.

Guns N’Roses y The Cardigans presentaron sus conciertos y animaron el ambiente, pero muchas bandas como All Them Witches, cancelaron sus presentaciones en el evento, disculpándose por redes sociales, indispuestos a exponerse a contraer el COVID-19 o el contagio entre sus fans.

Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu. Portugal The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

Alrededor de 40 mil personas asistieron al primer día del festival y la Secretaría de Salud Pública informó que se identificó a 27 personas con fiebre en el primer filtro, pero que dieron negativo en las pruebas de Covid-19, tal como enfatizó Hugo López, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

La Secretaría de Salud, comentó que se implementó un operativo sanitario con 20 mil asistentes, además de que estos y el personal de dicho evento utilizan cubrebocas, guantes, gel antibacterial e incluso en algunos accesos el uso de termómetro corporal.

Para evitar que este festival fuera un centro de contagio, además de los filtros sanitarios instalados por todo el lugar, se contó con dispensadores de gel y centro de primeros auxilios, donde fueron añadidas toallas desinfectantes que portaron los asistentes.